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«أبوظبي للتقاعد» يغلق مركز إسعاد المتعاملين في مقره

«أبوظبي للتقاعد» يغلق مركز إسعاد المتعاملين في مقره
5 فبراير 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد الإغلاق المؤقت لمركز إسعاد المتعاملين في مقره الرئيس بأبوظبي، ابتداءً من 7 فبراير 2025، وذلك في إطار جهود تطوير المبنى، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
وأوضح الصندوق أنه سيتم نقل المقر الرئيس مؤقتاً إلى مبنى دائرة المالية في شارع الكورنيش، حيث ستستمر العمليات الإدارية والخدمية منه لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، والعودة إلى مقره الرئيس مرة أخرى.
وأكد الصندوق أن خدماته كافة ستكون متاحة عبر القنوات المختلفة، حيث يمكن لجميع المتعاملين الحصول على خدماته رقمياً عبر منصة «تم»، كما سيقدم الصندوق خدماته، بالتعاون مع الشركاء عبر مراكز التواجد البلدي في بني ياس ومدينة خليفة، بالإضافة إلى المقر الجديد لبلدية مدينة أبوظبي في شارع شخبوط بن سلطان - أبوظبي، كما تواصل مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق في إمارة الشارقة ومدينة العين والظفرة تقديم خدماتها كالمعتاد دون أي تغيير.
وشدد على أنه استكمل جميع الترتيبات، لضمان سلاسة الانتقال واستمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والسرعة نفسيهما.

أبوظبي
الإمارات
إسعاد المتعاملين
مراكز إسعاد المتعاملين
صندوق أبوظبي للتقاعد
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