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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
5 فبراير 2025 01:25

الشارقة (وام)

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح أمس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره. واستمراراً للدعم الكبير الذي يوليه المجلس لدعم وتمكين رواد الأعمال من الشباب الإماراتيين، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الأعمال، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين، وتضم الدفعة الجديدة 83 مشروعاً رائداً من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية موزعة على مدن ومناطق الإمارة كافة. واطلع المجلس على عرض حول تنظيم القطاع الصحي الخاص في إمارة الشارقة، وتطوير خدمات تراخيص المنشآت الصحية في الإمارة، وتنظيم عمل المهنيين الصحيين العاملين في تلك المنشآت.
واعتمد المجلس التوصيات المرفقة بالعرض، موجهاً بتسريع رقمنة الخدمات التي تقدمها هيئة الشارقة الصحية، وضمان تحسين جودتها ضمن منظومة متطورة ذات مواصفات عالية ومتقدمة.

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