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علوم الدار

صقر غباش وأحمد الصفدي: علاقات تاريخية متجذرة بين الإمارات والأردن

صقر غباش ورئيس مجلس النواب الأردني خلال جلسة المباحثات (وام)
5 فبراير 2025 01:23

أبوظبي (وام)

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، والذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات بدعوة رسمية من المجلس.
وأكد الجانبان، خلال جلسة المباحثات، متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وجرى خلال الجلسة بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين، ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة التي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود، وتمثل نموذجاً فريداً في العلاقات بين الدول.
ورحب معالي صقر غباش برئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترتبطان بعلاقات متميزة مبنية على أسس قوية من التاريخ والمصالح المشتركة أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، منذ بداية سبعينيات القرن العشرين، وشكلت مثالاً استثنائياً للعلاقات العربية-العربية».
وأكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز وتطوير أوجه التعاون والعمل البرلماني المشترك بين المجلسين الشقيقين، خاصة من خلال تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه، بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتشاور حيال القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويرسخ أسس العمل العربي المشترك.
من جهته، أكد معالي أحمد الصفدي أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تمثل نموذجاً بارزاً في العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تستند إلى أواصر التاريخ المشترك والأهداف والرؤى الموحدة، وقال: «إن هذه العلاقة تجذرت خلال العقود الماضية، بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وإيمانهما المشترك بضرورة التوحد والتنسيق والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة».

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