الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: قيم التعايش والأخوة سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم

رئيس الدولة خلال استقباله المكرّمين بـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» وأعضاء لجنة التحكيم (تصوير: حمد الكعبي)
5 فبراير 2025 01:26

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، المكرّمين بـ «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» في دورتها السادسة لعام 2025، وأعضاء لجنة تحكيمها، إضافة إلى عدد من ضيوف الدولة المدعوين لحضور مراسم حفل التكريم.

وهنّأ سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، الفائزين بالجائزة، مشيداً بمبادراتهم وإسهاماتهم في خدمة الإنسانية جمعاء، كما شكر سموه أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، مثمناً جهودهم في اختيار المكرّمين، وفق معايير دقيقة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أنّ قيم التعايش والأخوة التي تجسدها الجائزة هي سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم داخل المجتمعات، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار، إضافة إلى تعزيز التضامن الإنساني في مواجهة التحديات المشتركة. 

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
تحت رعاية رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يشهد حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

نهج إنساني راسخ
عبّر المكرّمون بالجائزة وأعضاء لجنة التحكيم عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدين بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني الراسخ، ودورها في دعم الحوار والتعاون لمصلحة الجميع على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
رئيس الدولة
جائزة زايد للأخوة الإنسانية
التعايش
الإمارات
الأخوة الإنسانية
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
ضباط الشرطة في حادثة إطلاق النار في السويد
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في السويد
اليوم 13:14
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 13:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©