شيخة بنت سيف: «عام المجتمع» محطة جديدة لترسيخ التلاحم والعطاء

أبوظبي (وام)

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن فخرها واعتزازها بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2025 «عام المجتمع»، مؤكدة أن هذه المبادرة تجسّد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز التلاحم والتكاتف المجتمعي.

وقالت: «إن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بنهج العطاء والتسامح والتلاحم الاجتماعي، وهو تأكيد جديد على أهمية دور المجتمع في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة»، داعيةً الجميع إلى المساهمة في إنجاح هذه المبادرة لما فيه خير الوطن والمجتمع.

وأضافت: «إن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الجهود المجتمعية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، التي يقوم عليها نسيج دولتنا الحبيبة»، مشيرةً إلى أن المجتمع هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.

وأشادت بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات والأفراد في دعم المبادرات الوطنية، مؤكدة أن «عام المجتمع» سيكون منصّة لتعزيز الشراكات المجتمعية، وتشجيع روح التعاون والمشاركة الفعّالة بين مختلف الفئات، بما يُعزّز مكانة الإمارات كمثال يُحتذى به في التلاحم والتكاتف.

وقالت: «إن مؤسسة (تحقيق أمنية) ستواصل خلال (عام المجتمع)، جهودها في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية صعبة، إذ إن إسعاد الأطفال، ومنحهم الأمل هو جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة».

وأكدت أن تحقيق 7300 أمنية للأطفال داخل الدولة وخارجها منذ تأسيس مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات عام 2010، لم يكن ليصبح واقعاً ملموساً لولا الدعم غير المحدود من الداعمين والمتبرعين، والتفاني الكبير من المتطوعين الذين يُجسدون قيم العطاء والتضامن الإنساني.