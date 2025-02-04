وزير الإعلام البحريني يستقبل رئيس المكتب الوطني للإعلام

المنامة (وام)

استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، بمقر الوزارة أمس، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بمناسبة زيارته للمملكة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الإعلام بمعالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين الإمارات والبحرين، والتي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في مختلف المجالات؛ بفضل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة في البلدين. وأكد حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي مع دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لكلا البلدين الشقيقين، وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

من جانبه، أعرب معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد عن اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم وتميز على الصعد كافة، وفي مقدمتها التعاون في المجالات الإعلامية. وأكد مواصلة العمل على تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتطويره نحو آفاق أرحب، بما يخدم الرؤى المشتركة.

وعلى هامش الزيارة، قام معاليه يرافقه وزير الإعلام البحريني وعدد من المسؤولين بالوزارة، بجولة في معرض صور أُعد خصيصاً احتفاءً بزيارة معاليه. كما زار معاليه والوفد المرافق الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار في مجمع وزارة الإعلام، واطلع على عرض تناول جانباً من تاريخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام عن تقديره لما شهده أثناء الزيارة من حفاوة وترحيب، منوهاً بالمستوى المتميز للإعلام البحريني، وبالنقلة النوعية الملحوظة في المشهد الإعلامي بالمملكة، والتي تعكس مسيرة التقدم الشاملة في البلاد وإنجازاتها المتواصلة على الصُّعُد كافة، متمنياً لمملكة البحرين مزيداً من النجاح والازدهار.