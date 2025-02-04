مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية تحتفي بيوم البيئة الوطني

العين (وام)

نظّمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية سلسلة من الفعاليات التوعوية بعنوان «مجتمع واعٍ لبيئة مستدامة» بمناسبة يوم البيئة الوطني بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في إطار برنامج شما محمد للتثقيف البيئي.

واستضافت الفعاليات مجموعة من طلبة المدارس بهدف تعزيز الوعي البيئي في المجتمع التعليمي.

واستقبلت مريم حمد الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، الطلاب والمشرفين.

شهدت الفعاليات حضور طلبة من مدارس المدار، الأوائل الخاصة، الظفرة، وبراعم العين الخاصة، إلى جانب حضور الدكتور حسين أبو ارتيمة، مدير مدرسة براعم العين، والمهندس محمد أحمد حسن، والمهندس وليد أحمد كامل من بلدية مدينة العين.

وقدم نادي الأجيال البيئي ورشة تعريفية حول تاريخ يوم البيئة الوطني وأهدافه، والخدمات البيئية التي توفرها دولة الإمارات.

وتضمنت الفعاليات أنشطة تفاعلية مع الطلاب، إلى جانب ورشة «المزارع الصغير» التي قدمها مصلح العرياني.

كما قام فريق نادي الأجيال البيئي بتوزيع شتلات شجر الغاف على الحضور.

كما ساهمت مكتبة أجيال المستقبل في إنجاح الفعاليات من خلال المكتبة المتنقلة الذكية، واختُتمت الفعاليات بتقديم الشكر والتقدير لرئيسة مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على دعمها المستمر للميدان التربوي، وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال تعزيز البرامج البيئية والتعليمية التي تخدم المجتمع وأفراده، ودعم أهداف التنمية المستدامة.