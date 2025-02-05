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علوم الدار

محمد بن راشد: لامست تجارتنا الخارجية للمرة الأولى 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024

محمد بن راشد
5 فبراير 2025 11:00

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحقيق إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني .. حيث لامست التجارة الخارجية للدولة لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024.. بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

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وقال سموه عبر منصة إكس:"في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني .. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024 .. حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .. واليوم نجني الثمار .. نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل 2% سنوياً في 2024… ونمت تجارتنا الخارجية غير النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في العام نفسه. أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم تجارة غير نفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه".
وأكد سموه:"الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031 … ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف. واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.
ووقال سموه: "دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي … وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة .. وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب .. وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار .. دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة … ولديها رؤية واضحة .. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التجارة الخارجية
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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