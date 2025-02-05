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عبد الله آل حامد يزور موقع مسار اللؤلؤ في مدينة المحرق بالبحرين

عبد الله آل حامد يزور موقع مسار اللؤلؤ في مدينة المحرق بالبحرين
5 فبراير 2025 11:15

قام معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام يرافقه الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة والشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بجولة في موقع مسار اللؤلؤ في مدينة المحرق، وذلك بمناسبة زيارة معاليه لمملكة البحرين.

وأشاد معالي عبدالله بن محمد بطي آل حامد بما شاهده خلال الجولة من معالم تاريخية أصيلة تعكس غنى التراث البحريني العريق، منوهًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على هويتها الثقافية وصون إرثها التاريخي.

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وتضمنت الجولة زيارة عدد من البيوت التاريخية المدرجة ضمن مسار اللؤلؤ، حيث استمع معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى شرح تفصيلي عن تاريخ هذه المواقع وأهميتها في توثيق حقبة مهمة من تاريخ المملكة، وما تحمله من قيمة تراثية تعكس عمق الحضارة البحرينية وإرثها الغني.

المصدر: وام
عبدالله آل حامد
البحرين
اللؤلؤ
المحرق
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