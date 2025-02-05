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علوم الدار

"الشؤون الإسلامية" تعتمد أسماء 6228 حاجاً

"الشؤون الإسلامية"
5 فبراير 2025 15:20

اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أسماء 6228 حاجاً لموسم الحج هذا العام 1446هـ/2025م وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لضمان سلاسة وسهولة أداء شعيرة الحج.

تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تمكين حجاج الدولة من القيام بالإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد بسلاسة ويسر بما يلبي احتياجاتهم ويُرضي طموحاتهم، ويساعدهم على التحضير لهذه الشعيرة في أجواءٍ إيمانيةٍ مطمئنة.

ويعد هذا الرقم المعتمد هو الحصة المخصصة لدولة الإمارات من قبل الجهات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

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وتتميز عملية الفرز هذا العام بأن 5648 حاجاً أي ما يعادل 91% من العدد الكلي، يؤدون فريضة الحج لأول مرة، أما البقية وهم 580 حاجاً فيمثلون المحارم والمرافقين بنسبة 9%، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 62 تصريحا إضافيا بنسبة 1% لأعضاء مكتب شؤون الحجاج المشرف على الحجاج، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات ومتابعة شؤونهم خلال أداء المناسك.

وأكدت الهيئة أن إجراءات القبول والاعتماد تمت وفق آلياتٍ دقيقةٍ ونظام حوكمةٍ متطور، من خلال برنامج الفرز الآلي وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، موضحة أن عدد الذين سجلوا للحج عبر قنوات الهيئة الرسمية بلغ نحو 60248 متعاملاً، منهم (51732) لم يسبق لهم الحج من قبل.
ودعت الهيئة جميع الحجاج الذين تم اعتمادهم إلى متابعة قنواتها ومنصاتها الرقمية للاطلاع على برامج الهيئة واختيار الحملات التي تناسبهم، مؤكدةً استعداد مكتب شؤون حجاج الدولة لتقديم أفضل الخدمات، سائلة الله عز وجل التوفيق والقبول.

المصدر: وام
حجاج بيت الله الحرام
حجاج الدولة
الشؤون الإسلامية والأوقاف
موسم الحج
السعودية
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