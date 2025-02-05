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علوم الدار

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تيمور الشرقية الجديد

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تيمور الشرقية الجديد
5 فبراير 2025 15:59

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد روي مانويل هانجام، السفير الجديد لجمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية لدى الدولة.
وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع تيمور الشرقية في شتّى المجالات.
من جانبه، أشاد سفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
تيمور الشرقية
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