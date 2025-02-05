«الإحسان الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية

أطلقت جمعية الإحسان الخيرية، حملتها الرمضانية لعام 1446هـ-2025م، تحت شعار «رمضان أمان وإحسان 2025». وتتضمن الحملة الرمضانية توزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة والمتعففة بحدود 10000 أسرة، وتنفيذ مشروع إفطار صائم والخيم الرمضانية بحدود 8000 وجبة يومياً طيلة أيام الشهر الفضيل ليستفيد منها نحو 250000 شخص، إضافة إلى لتوزيع كسوة العيد والعيدية على قرابة 1400 أسرة ويتيم، ودعم وعلاج 250 حالة مرضية عبر البرامج الإذاعية، وأيضاً توزيع زكاة الفطر وزكاة المال لـ5000 أسرة، وتفريج الكرب للمتعثرين. وقال الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام للجمعية، إن الحملة الرمضانية تتزامن هذا العام مع «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مبادرة تجسّد رؤية القيادة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية؛ حيث يرسخ الشهر الفضيل القيمة الكبيرة التي أطلقتها القيادة الرشيدة خلال 2025، لتعزيز قيم الانتماء والتعاون والمؤازرة. وأضاف أن الحملة الرمضانية، تمد جسور الخير لمئات آلاف المستفيدين؛ انسجاماً مع النهج القويم الذي أرساه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي ترك إرثاً عظيماً من العطاء شمل أهل الإمارات والمقيمين على أرضها، وامتد عطاؤه، ليعمَ العالم شرقه وغربه، وواصل على هذا النهج قادة الدولة الذين لم يدخروا جهداً في مد يد الخير والعون لكل من يحتاج إليها. وأكد أن الحملة تأتي في سياق استمرارية العمل الخيري المستدام الذي أخذت الجمعية على عاتقها تنفيذه وتطويره؛ وستضع بصمتها في مبادرات خيرية عدة، وستكون حريصة على البقاء في مقدمة الميادين الخيرية في الإمارات، دولة الإنسانية والخير.