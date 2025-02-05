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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
5 فبراير 2025 18:21

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية.

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وتبادل سموه، ومعالي أحمد الصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
الأردن
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