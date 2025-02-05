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علوم الدار

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـشركة «بالانتير تكنولوجيز»

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـشركة «بالانتير تكنولوجيز»
5 فبراير 2025 18:41

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الأربعاء) في مكتب سموه، أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير تكنولوجيز» المتخصصة في مجال تطوير الحلول البرمجية. وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دبي ودولة الإمارات على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة وإتاحة كافة الفرص اللازمة أمامها للتوسع والنمو من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تهيئة المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي للتطور والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات في دبي ودولة الإمارات، بما ينسجم مع «الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031». كما تناول اللقاء دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي. حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة».

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