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«الشارقة للنشر».. بيئة جاذبة للصناعات الإبداعية بـ«القاهرة للكتاب»

«الشارقة للنشر».. بيئة جاذبة للصناعات الإبداعية بـ«القاهرة للكتاب»
5 فبراير 2025 20:37

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أول منطقة حرة للنشر في العالم، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي يستمر حتى 6 فبراير الحاري، خدماتها ومميزاتها أمام 1,345 ناشراً من 80 دولة عربية وأجنبية، حيث سلطت الضوء على التسهيلات التي تقدمها للناشرين، بما في ذلك التكاليف التنافسية للتراخيص، والمساحات المكتبية المرنة، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم مختلف مراحل صناعة النشر.

 

تبادل الخبرات أتاحت مدينة الشارقة للنشر الفرصة لزوار منصتها تحت جناح هيئة الشارقة للكتاب من الناشرين والعاملين في مختلف الصناعات الإبداعية من مصر والعالم، للتعرف على بيئة الأعمال المميزة التي توفرها، والتي تمكّن الناشرين من تأسيس وتوسيع أعمالهم بسهولة للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية. وتسعى مدينة الشارقة للنشر من خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى خلق مساحة للتفاعل الثقافي وتبادل الخبرات بين الناشرين المشاركين في المعرض وصنّاع الكتاب الإماراتي، بما يعزز الروابط الثقافية ويعمق التعاون بين أسواق النشر الإقليمية والدولية، حيث تسهم المدينة في تسهيل وصول شركائها إلى شبكة عالمية من الناشرين، بما يدعم نمو أعمالهم وازدهارها، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تعزِّز من قدرتهم على المنافسة في صناعة النشر. دعم صناعة النشر وفي هذا السياق، استقبل جناح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عدداً من الناشرين المشاركين في المعرض، والذين اطّلعوا على ما تقدمه من خدمات، وأسفرت تلك اللقاءات عن انضمام مجموعة دار نهضة مصر للنشر والتوزيع إلى قائمة شركائها، في خطوة تعزز من دورها كمركز إقليمي وعالمي لدعم صناعة النشر، وتعد نهضة مصر واحدة من أعرق دور النشر العربية، حيث تأسست عام 1938، وأسهمت بدور ريادي في إثراء المكتبة العربية بترجمات متميزة لأهم الكتب العالمية، مما يعكس التزامها بتطوير المحتوى العربي وتعزيز حضوره على المستوى الدولي.

 

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وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود مدينة الشارقة للنشر لدعم دور النشر العربية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، ومن خلال بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة، توفر المدينة لمجموعة شركات نهضة مصر بيئة عمل متكاملة تسهّل تقديم خدمات الطباعة والنشر المتقدمة، وتعزز من انتشار الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية على المستوى العالمي. وجهة مفضلة وحول مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر «نحرص في مدينة الشارقة للنشر على مناقشة الأفكار والتحديات التي يواجهها الناشرون والمستثمرون في الصناعات الإبداعية، ونوفر حلولاً مبتكرة تدعمهم في تحقيق تطلعاتهم في النشر، فالنشر كغيره من القطاعات الاستثمارية، يعتمد على التواصل وتبادل الخبرات لتعزيز النمو وتطوير القطاع، والشارقة، بما تحظى به من إنجازات رائدة وسمعة عالمية كبيئة ثقافية متكاملة، أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتعزيز حضورهم في أسواق النشر الإقليمية والعالمية». بيئة جاذبة وتعد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، حيث تحتضن الكثير من الشركات المصرية التي اختارت المدينة مقراً لأعمالها، ويشكل معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة مثالية لعرض الخدمات والمرافق المتطورة التي تقدمها المنطقة، مما يساعد الناشرين المصريين والدوليين على الوصول بمنتجاتهم إلى العالمية، ويعزز حضورهم في أسواق النشر العالمية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الناشرين ووضع الحلول العملية لتعزيز دور الصناعات الإبداعية وترسيخ مكانتها في عالم الاستثمار.

الشارقة
القاهرة للكتاب
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