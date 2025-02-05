"ستوجوكومب". استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين رفاهية الأطفال

أطلقت جامعة دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للإنترنت الآمن وجمعية الروبوتات والأتمتة مسابقة "ستوجوكومب" أول مسابقة من نوعها في الإمارات تهدف لاستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين رفاهية الأطفال.

تستهدف المسابقة الطلاب من عمر 9 إلى 19 عامًا في المدارس الحكومية والخاصة، لتقديم حلول مبتكرة في المؤسسات التعليمية.

تنتهي المسابقة بحفل في 29 أبريل 2025 في جامعة دبي، حيث سيختار فريق تحكيم مستقل الـ 30 فريقًا الفائز في كل فئة، ليعرضوا مشاريعهم أمام جمهور من المعلمين وخبراء التكنولوجيا.

وقال الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، إن المسابقة تدعم رؤية الجامعة في تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي.

من جهته، أشار الدكتور عبدالله الماحي، رئيس جمعية الإنترنت الآمن، إلى أن المسابقة تسهم في رؤية الإمارات لتكون رائدة في الذكاء الاصطناعي.

بدوره أكد الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، أن المسابقة تساهم في تطوير المهارات التكنولوجية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية لدى الطلاب.