«تريندز» و«العليا للأخوة الإنسانية» يستعرضان تعزيز قيم التعايش

أبوظبي (الاتحاد)

عقد الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، جلسة حوارية مع وفد بحثي من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث تم بحث سُبل التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش والتسامح، وبناء جسور التواصل بين المجتمعات، بما ينسجم مع الجهود العالمية لتعزيز التعايش السلمي، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وفي بداية الجلسة، رحّب الدكتور الغيث بوفد «تريندز»، مثمناً دوره البحثي العالمي.

وأكد الجانبان، خلال الجلسة، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للأخوة الإنسانية في أبوظبي، أهمية ترسيخ هذه القيم ضمن المبادرات البحثية والمجتمعية، وتعزيز الجهود الأكاديمية والفكرية الداعمة لنشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي على المستويات المحلية والدولية.

وشدّد الدكتور خالد غانم الغيث على أن تعزيز التعاون البحثي والاستشاري يسهم في دعم ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية، مشيراً إلى الدور المحوري للمؤسسات البحثية في إنتاج دراسات معمّقة تخدم الأهداف المشتركة.

بدوره، أكد وفد «تريندز» الذي ضم كلاً من الأستاذ عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، والأستاذة سمية الحضرمي، نائبة رئيس القطاع، أهمية تضافر الجهود مع مختلف الجهات لتعزيز الفكر الإنساني المعتدل، مشيدين بدور اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في نشر مبادئ الحوار والتسامح على نطاق واسع.

واستعرضا مع الدكتور الغيث سبل تعزيز التعاون وفرصه، مشيرين إلى ما يقوم به «تريندز» من أنشطة وفعاليات فكرية وبحثية، تعزز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش.