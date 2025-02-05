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علوم الدار

تعاون بين «دبي الخيرية» ودائرة «الأراضي»

أحمد السويدي ومحمد البدواوي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
6 فبراير 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

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أبرمت جمعية دبي الخيرية اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان، لتعزيز التعاون المجتمعي، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وإرساء أوجه العمل، والتنسيق معاً لبلوغ الأهداف، والغايات التي تخدم برامجهما.
ووقع الاتفاقية من جمعية دبي الخيرية أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، ومن دائرة الأراضي والأملاك في دبي محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة، وذلك بمقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأنشطة الخيرية والإنسانية لتحقيق أفضل النتائج والممارسات التي تخدم مصالح المستفيدين، وتعود بالفائدة على الطرفين، وتوثيق الروابط وتطوير آفاق التعاون والعمل المجتمعي، ووضع إطار مشترك لتبني المبادرات والحملات المشتركة، بالإضافة إلى المشاريع التي تسهم في تقديم خدمات أفضل لأفراد المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، التي تنظم وتدير المشهد العقاري في إمارة دبي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية دبي الخيرية وقيمها المؤسسية، وحرصها على تفعيل العمل الخيري والتنموي».
وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في مستوى الشراكة الإنسانية بين الجمعية والدائرة، وتسعى إلى تطوير البرامج والخدمات المتعلقة بالمستفيدين، وفقاً للنهج الأصيل الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء.
وقال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تجسّد الشراكة مع جمعية دبي الخيرية التزام أراضي دبي بتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية دبي في تمكين الاستدامة والشمولية. ونعمل باستمرار على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، ما يعزز من التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة شرائح المجتمع كافة».

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