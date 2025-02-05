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علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلق فعالياتها لشهر الابتكار

شرطة أبوظبي تطلق فعالياتها لشهر الابتكار
5 فبراير 2025 20:57

 أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالياتها ضمن مشاركتها في النسخة العاشرة من شهر الإمارات للابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2025"، مؤكدة أنها تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومتها الأمنية، بما يعزز تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.


وأوضحت أنها تنفذ فعالياتها تحت شعار"ابتكارنا لأمن مجتمعنا" ضمن تبنيها نهجًا استباقيًا يعتمد على تطوير حلول مبتكرة تساهم في رفع مستوى السلامة العامة، وتقليل المخاطر الأمنية، وتعزيز جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي.

وتتضمن الفعاليات الرئيسية تنظيم ملتقى الابتكار الشرطي السادس، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الشرطة والمجتمع من خلال نشر ثقافة الابتكار ويجمع الملتقى نخبة من الخبراء والمبتكرين والمتخصصين في مختلف المجالات الأمنية والتكنولوجية، لمناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في تعزيز الأمن والوقاية من الجرائم.

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وتستعرض ضمن شهر الإمارات للابتكار أبرز مشاريعها الابتكارية ومخرجاتها خلال معرض "آيدكس 2025" ومن أبرزها مشروع مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية" عبر تقديم نموذج متطور لدورية شرطة ذاتية القيادة مدعمة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، ومشروع حاضنات الأفكار الشرطية" وعرض أبرز الأفكار والمشاريع التي تم تطويرها لتعزيز العمل الأمني المبتكر.

وتشمل الفعاليات تنظيم الحفل الختامي لمسابقة شرطة أبوظبي العالمية للابتكار 2025، بالتعاون مع مجموعة إيدج القابضة، وتجسد تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال منصة تنافسية تستقطب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم لتقديم حلول إبداعية في مجالات اكتشاف الجريمة ومكافحتها.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإمارات
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