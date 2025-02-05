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علوم الدار

«كالدس» راعياً رئيسياً لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025»

«كالدس» راعياً رئيسياً لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025»
6 فبراير 2025 01:08

أبوظبي (وام)

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أعلنت مجموعة أدنيك توقيع اتفاق مع شركة كالدس الإماراتية، المتخصصة في التصميم والتصنيع الدفاعي المتقدم، لتصبح الراعي الرئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، اللذين يُقامان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.
وأكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أهمية اتفاقية الرعاية، وقال: «يعكس تعاوننا مع كالدس، كراعٍ رئيسي، التزامنا الراسخ بدعم الابتكار والريادة في صناعة الدفاع، كما يهدف تعاوننا المشترك إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في مجالات الدفاع والأمن، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لدولة الإمارات».
من جهته، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كالدس: «فخورون بالمشاركة كراعٍ رئيسي لمعرضي (آيدكس ونافدكس 2025) لعرض أحدث ابتكاراتنا، حيث ستكشف الشركة عن ثمانية منتجات جديدة تعكس عقداً من التميز والابتكار في صناعة الدفاع الوطنية».
وأضاف البلوشي، أن «كالدس» ستقدم هذا العام أكبر مشاركة لها في تاريخ المعرض، حيث ستكون مساحة العرض ضعف مشاركتها في عام 2023، كما أن جميع منتجات الشركة وابتكاراتها إماراتية 100%، تماشياً مع التزام الشركة بدعم المواهب الوطنية، وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من قيادة قطاع الصناعة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات الوطنية وإعداد جيل متميز من المبتكرين، مشيراً إلى أنه خلال الحدث، ستكشف «كالدس» عن هويتها الجديدة التي تجسد رؤيتها الطموحة لتطوير تقنيات دفاعية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في المنطقة والعالم.

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