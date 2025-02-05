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علوم الدار

جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر الثنائي الأول مع إيطاليا

زكي نسيبة والحضور خلال المؤتمر (من المصدر)
6 فبراير 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الثنائي الأول بين الإمارات وإيطاليا، بعنوان «المواد المتقدمة للقرن الحادي والعشرين»، وجاء هذا الحدث العلمي المتميز بالتعاون مع جامعة ساساري الإيطالية، كأول مؤتمر ثنائي بين البلدين في مجال المواد المتقدمة وتطبيقاتها، ويُخطط لعقده بشكل دوري كل عامين بالتناوب بين الإمارات وإيطاليا؛ وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ونخبة من الخبراء والمختصين.
وأكد معالي زكي أنور نسيبة، أن المؤتمر يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون العلمي بين الإمارات وإيطاليا، وأن الابتكار في مجال المواد المتقدمة، يفتح آفاقاً غير محدودة لتطوير حلول تقنية، تُسهم في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والطاقة المتجدّدة والرعاية الصحية.
وأضاف معاليه: «هذا الحدث ليس مجرد تجمع علمي، بل هو منصة لبناء جسور التعاون وتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات المستدامة بين الباحثين من كلا البلدين، معرباً عن تطلعه لأن يصبح المؤتمر تقليداً يُعقد كل عامين بالتناوب بين الطرفين، لترسيخ التعاون البحثي المشترك ودفع عجلة التقدم العلمي عالمياً».
وشهد المؤتمر مشاركة 24 متحدثاً بارزاً من الإمارات وإيطاليا وألمانيا يمثلون نخبة من الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة، من بينها جامعة الإمارات، وجامعة نيويورك في أبوظبي، وجامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة.
وركزت الجلسات العلمية الست على موضوعات متعدّدة تشمل الابتكارات في مجال الطاقة، والتقنيات البيئية، والتقدم الطبي الحيوي، والنظم البصرية، والتطبيقات الكهربائية والمغناطيسية، واستكشاف المواد ثنائية الأبعاد، كما أُقيمت جلسة نقاش حول التعاون البحثي بين البلدين شارك فيها نخبة من الخبراء، وجلسة نشر علمي قدمها الدكتور نيفيل كومبتون، رئيس تحرير دار النشر العالمية «وايلي».
وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم جلستي ملصقات علمية بمشاركة أكثر من 40 طالب دراسات عليا، حيث أُتيح لهم عرض أبحاثهم أمام خبراء عالميين، ومناقشتها لتعزيز خبراتهم العلمية. ويعكس هذا المؤتمر التزام جامعة الإمارات بتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ودورها الرائد في دعم الشراكات الدولية التي تسهم في تقدم مجالات البحث والتطوير.

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