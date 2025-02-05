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علوم الدار

«التربية» تغيّر نظام احتساب غياب الطلبة عن المدارس

«التربية» تغيّر نظام احتساب غياب الطلبة عن المدارس
6 فبراير 2025 01:09

دينا جوني (دبي) 

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قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد نظام احتساب الغياب وفقاً للحصص الدراسية بدلاً من الغياب اليومي التقليدي، وذلك لضمان دقة أكبر في متابعة حضور الطلبة، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز الانضباط الأكاديمي، ورفع مستوى التزام الطلبة بالحضور المدرسي.
وفقًا للآلية المحدثة، سيتم تسجيل الغياب بناءً على الحصص الدراسية الثماني في اليوم الواحد.
ففي حال تأخر الطالب خلال اليوم الدراسي عن ثلاث حصص فأكثر، سيتم اعتباره غياباً ليوم دراسي كامل. ويؤدي التغيّب المتكرر من دون عذر رسمي إلى تسجيل مخالفة من الدرجة الثانية، مما يترتب عليه خصم ما يعادل 8 درجات من درجة السلوك.
كما يُسجل غياب الطالب ليوم دراسي كامل في نظام «المنهل» على مدار ثماني حصص دراسية، لكنه يُحتسب فعلياً كيوم غياب واحد فقط.
أما إذا غاب الطالب عن حصة واحدة فقط خلال اليوم الدراسي، فسيظهر ذلك في النظام كغياب عن تلك الحصة المحددة فقط، وليس عن اليوم بأكمله.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام المدرسي، والحد من الغيابات غير المبررة، وضمان استفادة الطلبة من الحصص الدراسية بشكل كامل، مما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي. 
ووفّرت مدارس حكومية عدداً من قنوات التواصل مع أولياء الأمور للرد على استفساراتهم بشأن سياسة احتساب الغياب الطلابي الجديدة في المدارس.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
المدارس
طلاب المدارس
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