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علوم الدار

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 300 أسير

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 300 أسير
5 فبراير 2025 21:31

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 150 أسيراً من الجانب الأوكراني و150 أسيراً من الجانب الروسي بمجموع 300 أسير، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2,883 أسيراً. ‎وثمنت وزارة الخارجية تعاون روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية وإتمام عملية تبادل الأسرى، وهو ما يعكس تقديرهما لدور دولة الإمارات كوسيط موثوق به. ‎ونوهت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة فقد بلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها 12 وساطة منذ بداية عام 2024، وهو ما يدل على الاحترام والعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين. ‎وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل العمل على دعم كافة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

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المصدر: وام
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