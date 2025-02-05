الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة «في استشاري الشارقة» تناقش التنسيق بين المؤسسات الحكومية

خلال اجتماع اللجنة (وام)
6 فبراير 2025 01:08

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
56 دولة في كأس آسيا للشطرنج بالعين
ذيبان المهيري يعود لاعباً بعد غياب أكثر من عقد

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً موسعاً أمس، بمقر المجلس في إطار استكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة التنموية الشاملة.
ترأّست الاجتماع المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.
واستعرض الاجتماع مرئيات اللجنة حول تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ومواصلة وضع خطط عمل استراتيجية لتحقيق التكامل المنشود، وتعزيز دور الأوقاف في دعم المشاريع التنموية وتحسين خدمات البلديات، لتلبية احتياجات المجتمع ورفع مستوى المرافق العامة في الإمارة، وأهمية مواصلة الزيارات الميدانية للجهات الحكومية، لتفقد سير العمل وطرح الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات.
وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي: تأتي هذه الجهود انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيدة بالدور الفاعل للمجلس الاستشاري في دعم جهود اللجنة وتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

المؤسسات الحكومية
الإمارات
الشارقة
استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
الرياضة
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
اليوم 21:15
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اقتصاد
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©