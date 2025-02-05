لجنة «في استشاري الشارقة» تناقش التنسيق بين المؤسسات الحكومية

الشارقة (وام)

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً موسعاً أمس، بمقر المجلس في إطار استكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة التنموية الشاملة.

ترأّست الاجتماع المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.

واستعرض الاجتماع مرئيات اللجنة حول تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ومواصلة وضع خطط عمل استراتيجية لتحقيق التكامل المنشود، وتعزيز دور الأوقاف في دعم المشاريع التنموية وتحسين خدمات البلديات، لتلبية احتياجات المجتمع ورفع مستوى المرافق العامة في الإمارة، وأهمية مواصلة الزيارات الميدانية للجهات الحكومية، لتفقد سير العمل وطرح الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات.

وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي: تأتي هذه الجهود انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيدة بالدور الفاعل للمجلس الاستشاري في دعم جهود اللجنة وتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.