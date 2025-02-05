«الموارد البشرية» لحكومة دبي تطلق «نادي الابتكار»

دبي (الاتحاد)

في إطار التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدعم ثقافة الابتكار وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للريادة والإبداع، أعلنت الدائرة انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، ببرنامج يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والندوات التي تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي في بيئة العمل، ورفد الكوادر بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة.

وتتضمن الأجندة 14 فعالية ونشاطاً من شأنها تعزيز روح الابتكار وتطوير مهارات الموظفين، وإتاحة منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات، ويمثل إطلاق «نادي الابتكار» الحدث الأبرز بينها، حيث يعد خطوة نوعية؛ بهدف دعم الإبداع المستدام، وملتقى لموظفي الدائرة المهتمين باستلهام الأفكار الجديدة، والاطلاع على أحدث الابتكارات في شتى المجالات، حيث يمكن للأعضاء مشاركة أفكارهم ومشاريعهم، وتلقي الآراء، وبناء شبكة واسعة من العلاقات المهنية.

ومن أبرز ما يقدمه النادي سلسلة من ورش التوعية والتثقيفية والبرامج التدريبية المتخصصة، بما في ذلك مختبرات الابتكار وورش العصف الذهني على مستوى الجهات المحلية والقطاعات العامة والخاصة، كما سيركز على المحاور ذات الصلة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ترفيهية، كالمسابقات والرحلات، وتقييم المقترحات الداخلية والخارجية.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «لم يعد الابتكار مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية لترسيخ ريادة دبي، وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية، ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق فعاليات شهر الابتكار و«نادي الابتكار» تأكيداً لالتزامنا ببناء بيئة عمل تحفّز الإبداع، وتدعم التطوير المستمر».

وأضاف: «نحن لا نكتفي بالاحتفاء بالابتكار كفكرة نظرية، بل نعمل على تجسيده كمنظومة متكاملة تنبض بالحياة، وتُترجم إلى مبادرات نوعية تسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، ومن خلال هذه الفعاليات، نهدف إلى تمكين كوادرنا، وتعزيز التفكير الاستباقي، وخلق فرص جديدة للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في انسجام تام مع رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والمعرفة».

وعلى صعيد آخر، ستُعقد لقاءات بين رواد الفكر والابتكار في الجهات الحكومية ومديري الموارد البشرية، ليتم خلالها استعراض أبرز الإنجازات والفعاليات التي نُفذت عند كل جهة، وذلك من خلال ورش عمل سريعة تتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وطرح أبرز التحديات المستقبلية، بما يدعم «عام المجتمع»، ويسهم في تعزيز المشاركات المجتمعية للدائرة.

ويشمل برنامج الأنشطة لهذا الشهر العديد من الفعاليات المتميزة، مثل إقامة مسابقات أسبوعية تستهدف نشر ثقافة ومفاهيم الابتكار لدى الموظفين، وتتيح الفرصة للفوز بإحدى الجوائز القيمة بعد تقييم الأجوبة من حيث الصحة والسرعة. إضافة إلى ذلك، ستتعاون دائرة الموارد البشرية مع عدد من الجهات الرائدة محلياً وعالمياً، مثل جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي ستقدم ورشة افتراضية حول أهم البرامج والتقنيات الابتكارية التي تدعم الأبحاث الابتكارية لدعم ريادة الأعمال.

الدكتورة نيكولا ميلرد، خبيرة وباحثة عالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ستقدم ندوة افتراضية حول تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على تفاعل البشر مع الخدمات والعملاء. كما ستنظم ورش عمل مع IdeasUK تمكن الموظفين من اكتساب مهارات جديدة، وتوسيع آفاقهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وستستضيف الفعاليات شخصيتين مؤثرتين في مجال الابتكار، هما ليندا صاباريني، التي ستناقش أهمية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في اتخاذ قرارات تتعلق بمكان العمل من أجل خلق بيئة عمل أكثر شمولية، أما الثانية فستكون مؤسسة فرجان دبي، والتي ستتناول رحلتها في احتضان المواهب المبدعة والأفكار المتميزة.

وتشمل الأجندة زيارة إلى شركات ومؤسسات خاصة بارزة في مجال دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا؛ وذلك بهدف إثراء الفعاليات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث يُعد شهر الابتكار فرصة ذهبية لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في حكومة دبي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية والتقدم على صعيدي القطاعين الحكومي والخاص في آنٍ معاً.