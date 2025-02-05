الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يترأس الاجتماع الأوّل لجامعة الفجيرة

محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
6 فبراير 2025 01:09

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
56 دولة في كأس آسيا للشطرنج بالعين
ذيبان المهيري يعود لاعباً بعد غياب أكثر من عقد

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لجامعة الفجيرة بعد قرار دمجها، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني نائب رئيس مجلس الأمناء.
وأكّد سموّه، ضرورة تبنّي أفضل المُمارسات التعليمية التي تدعم أداء الكوادر البشرية وترتقي بمعارفهم وقدراتهم وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في المجتمع.
وأشار سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لسير منظومة التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، ولمتطلباتها التطويرية، التي تسهم في الارتقاء بتنافسية قطاع التعليم في الدولة، وتحقيق أفضل المُخرجات التعليمية.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع، على مُستجدّات الوضع الحالي للجامعة بعد قرار دمجها، مُوجّهاً سموّه، بدراسة التخصّصات والبرامج التي تخدم سوق العمل في إمارة الفجيرة والدولة.
كما وجّه سموّه، بدراسة الاحتياجات اللوجستية والأكاديمية للجامعة، وضرورة مواكبة المتغيرات والمتطلبات التطويرية عبر توظيف أدوات التقنية الحديثة، بما يُسهم في تحقيق أفضل مستويات التميز والريادة.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

جامعة الفجيرة
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
سعيد محمد الرقباني
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
الرياضة
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
اليوم 21:15
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اقتصاد
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©