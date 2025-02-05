سلطان بن أحمد يؤكد على مواصلة الإنجازات الإعلامية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

ورحّب سموه بالحضور في بداية الاجتماع، مشيداً بما تم من إنجازات خلال السنة الماضية على مستوى الأجهزة والمؤسسات الإعلامية في الإمارة، مؤكداً ضرورة مواصلة الإنجازات خلال العام الجاري، والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن استراتيجيات الجهات الإعلامية التي تركّز على تكامل الأعمال، والتنسيق من استشراف المستقبل، ومعرفة التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، والسعي لتحقيق التميز المؤسسي، وذلك ضمن رؤية موحدة تعكس هوية إمارة الشارقة ومكانتها كمنصة إعلامية رائدة عبر تقديم محتوى إعلامي متميز.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الخاصة بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات التابعة لمجلس الشارقة للإعلام، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية. واطلع على تقرير الأمانة العامة لمجلس الشارقة للإعلام الذي استعرض النتائج النهائية لمخرجات الاستراتيجية السابقة في 2024، ومشروع تحديث استراتيجية الجهات الإعلامية في إمارة الشارقة 2025 - 2029، واستعراض المرحلة الثانية منها.

كما تضمن التقرير تصاريح التصوير خلال عام 2024، الذي تناول أنواع التصاريح المصدَرة للتصوير الأرضي والجوي والبالغ عددها 143 تصريحاً، بالإضافة إلى نتائج تحليل تصاريح التصوير واستبيان رضا المتعاملين والشركات والمؤسسات التي تقدمت للحصول على تصاريح التصوير.

واستعرض المجلس تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وإنجازاتها خلال عام 2024، وأبرز مشروعات الهيئة لعام 2025، وتطرّق التقرير إلى أهم الفعاليات التي نظمتها الهيئة، والمشاركات على المستوى الخارجي والتكريمات التي نالتها، بالإضافة إلى أبرز إحصائيات المشاهدات والتفاعل على المنصات الرقمية والتواصل الاجتماعي ومنصة «مرايا».

واطلع المجلس على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي تضمن أهم الفعاليات التي سيعمل المكتب على تنظيمها خلال العام الجاري مثل المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي تنطلق نسخته هذا العام في 20 فبراير الجاري، والمجلس الرمضاني، إلى جانب إحصائيات التغطيات الإعلامية التي عمل عليها المكتب. واستعرض الاجتماع تقرير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» الذي تناول أهم الفعاليات التي شاركت فيها مدينة الشارقة للإعلام خلال العام الماضي، وأبرز مستجدات الأعمال والنتائج التي حققتها المدينة خلال الفترة الماضية، وجهودها في توفير أفضل بيئة ممكنة للشركات والمؤسسات والمبدعين في مختلف المجالات التي تعمل فيها.