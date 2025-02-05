الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي - الأوروبي

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي - الأوروبي
5 فبراير 2025 22:32

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جانباً من من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي-الأوروبي.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدت جانباً من أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي-الأوروبي والذي تستضيفه الداخلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي واليوروبول وجهاز الشرطة الخليجي، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لاستدامة تنسيق الجهود الدولية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعم كفاءة التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بجميع أنواعها، نتطلع دوماً لتعزيز مسارات التعاون الدولي نحو عالمٍ أكثر أماناً».


أخبار ذات صلة
56 دولة في كأس آسيا للشطرنج بالعين
ذيبان المهيري يعود لاعباً بعد غياب أكثر من عقد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
الرياضة
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
اليوم 21:15
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اقتصاد
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©