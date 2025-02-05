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علوم الدار

دبي تحتضن الابتكارات العالمية خلال اليوم الثاني من "عالم الذكاء الاصطناعي"

دبي تحتضن الابتكارات العالمية خلال اليوم الثاني من "عالم الذكاء الاصطناعي"
5 فبراير 2025 23:22

شهد اليوم الثاني من "عالم الذكاء الاصطناعي 2025"، حضوراً واسعاً لأبرز الشركات التكنولوجية والناشئة وخبراء الذكاء الاصطناعي، حيث استضاف مركز دبي للمعارض أكثر من 500 شركة عرضت أحدث الحلول المبتكرة، وسط مناقشات مكثفة حول التحولات المستقبلية لتكامل الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.

وتميّز الحدث بالكشف عن حلول رائدة، حيث قدم "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة" في أبوظبي، رؤية مبتكرة لمستقبل الروبوتات الزراعية مستعرضاً طائرة بدون طيار ذاتية التشغيل عالية القدرة، صُممت لتسهيل عملية زراعة غابات القرم، وتشمل مهام الطائرة رسم خرائط للطائرات بدون طيار، مراقبة صحة النظام البيئي لأشجار القرم باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتعزيز نمو واستدامة قطاع التكنولوجيا الزراعية.

كما قدم مركز تكنولوجيا السيارات في غاليسيا مركبة ذاتية القيادة متقدمة، تهدف إلى دعم النقل المستدام وإزالة الكربون في المدن الذكية.

واستقطب الحدث أكثر من 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، 70% منها حاصلة على جوائز دولية.

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وبرزت شركة "بوستر روبوتيكس" الصينية عبر روبوتها المتقدم "Booster T1"، الذي نال لقب "أسرع روبوت يمشي بحرية" عام 2024، كما لفتت شركة "توينستي" الألمانية الأنظار بمنصتها "توينسبكت"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير عمليات تفتيش دقيقة للبنية التحتية باستخدام بيانات الطائرات بدون طيار.

وشهد الحدث أيضاً مشاركة شركة "ساس برو الصحية" النيجيرية، التي أحدثت ثورة في جمع وتحليل البيانات الطبية، وشركة “ليتس سكان – سويغما” الفرنسية، التي قدمت مترجماً ذكياً لتحليل أنماط بكاء الأطفال.

وضمن فعاليات اليوم الثاني، استقبلت منصة قادة الذكاء الاصطناعي الجمهور لحضور مناقشات أبرز الخبراء العالميين في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تم تقديم رؤى جوهرية بشأن الاتجاهات المستقبلية للتطورات ودمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف الصناعات مثل الطاقة والتعليم والتمويل والرعاية الصحية والاتصالات والاقتصاد الإبداعي.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
دبي
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