مهرجان أضواء الشارقة 2025 يقدم عروض مميزة في 12 موقعاً

أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ14 يحمل أفكاراً جديدة ومميزة ويتضمن تجارب تجذب الجمهور الزائر.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" قبيل إنطلاق المهرجان إن المهرجان يقام هذا العام في 12 موقعاً على مستوى مدن الشارقة ويقدم عروضاً ضوئية تفاعلية تتضمن عرض مجسمات ترافقها موسيقى وأضواء منوها إلى وجود عدد من المواقع الجديدة منها منطقة الجادة بالشارقة وبحيرة الحفية في مدينة كلباء.

وأوضح أن المهرجان يضم ضمن فعالياته قرية الأضواء تقام في الساحة الأمامية لقاعة المدينة الجامعية بالشارقة وتستمر حتى 23 من فبرايرالجاري بمشاركة 75 جهة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة إلى جانب عدد من الجهات الحكومية حيث يشكل المهرجان منصة للتعريف بهذه المشاريع كما تضم القرية تجارب ضوئية متعددة ومنطقة مخصصة للأطفال تصب جميعها في مفهوم الأضواء.