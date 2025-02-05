«القمة العالمية للحكومات 2025» تكشـف أجندتها وسط مشاركة قياسية

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن أجندة نوعية موسعة للدورة الجديدة من القمة التي تنطلق في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وتستشرف الدورة الجديدة من القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة دولية قياسية، حيث تستضيف أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

وتضم القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات، وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تهدف إلى تحفيز الابتكار في عمل الحكومات على مستوى العالم لتقديم مساهمات استثنائية في تنمية المجتمعات.

استشراف المستقبل

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ النهج الاستباقي والجاهزية الحكومية، من خلال استشراف المستقبل، وتواصل القمة تقديم مساهماتها الاستثنائية في تمكين حكومات العالم، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات.



اليوم التمهيدي

تنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.



اليوم الأول للقمة

تبدأ فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم. كما يشهد اليوم الأول من الدورة الـ12 عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.



تمويل المستقبل

يلقي معالي سونساي سيفاندون، رئيس وزراء رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، كلمة رئيسية في مستهل جلسات حول «تمويل المستقبل»، حيث تستضيف جلسة بعنوان «كيف ستعيد التكنولوجيا كتابة قواعد التمويل؟»، كل من أدالبرتو فلوريس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كويسكي»، وسيتيو لوبوكييت الرئيس التنفيذي لشركة «إم بيسا»، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي جلسة بعنوان «كيف يمكن تحقيق التكامل بين الحوكمة والتمويل التنموي؟»، يتحدث كل من الدكتور عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديفيد ليفينغستون الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في شركة «سيتي غروب».



الكفاءة الحكومية

في مستهل جلسات عدة حول «الكفاءة الحكومية»، يلقي معالي فيليكس أولوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور كلمة رئيسية، تليها جلسة بعنوان «كيف يمكن للحكومات تصفير البيروقراطية؟»، يشارك فيها كل من معالي سيغموند فرويند، وزير الإدارة العامة في جمهورية الدومينيكان، وسعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.

كما يتحدث في جلسة «من البيانات إلى القرارات.. الكفاءة الحكومية في وقت الأزمات»، كل من جون كليفتون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «غالوب»، وليسا وتر الشريك المؤسس لمنصة «أبوليتيكال»، وجيف ديجاردان، رئيس تحرير «فيجوال كابيتاليست»، فيما تستضيف جلسة «قيادات المستقبل.. إعادة تشكيل كفاءة الحكومة وسياساتها»، بوب ويلين، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة شركة «كيرني»، ولاي ساندالز الشريك المؤسس ورئيس شركة «دليفري أسوسيتس».



حوارات دولية

تشارك معالي كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي في جلسة حوارية أخرى، فيما يلقي كل من فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت كلمة رئيسية ضمن أجندة اليوم الأول.

فيما يشارك معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة في جلسة بعنوان «التقدم العلمي والتكنولوجي.. أولويات مستقبلية».

ويتضمن اليوم الأول من القمة كلمة رئيسية لدولة شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وحواراً مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تيسلا» و«إكس».



منتديات عالمية.. اليوم الثاني للقمة

يشهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات، حيث يعقد كل من معالي توني بلير، رئيس الوزراء الحادي والخمسين للمملكة المتحدة، ومعالي لاري إليسون الشريك المؤسس لشركة أوراكل، جلسة حوارية بعنوان: «كيف تعيد التكنولوجيا تصميم الحكومات»، وتليها جلسة حوارية تستضيف فخامة زيليكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، ويحاورها إيليني جيوكوس من شبكة «سي إن إن»، وفي جلسة بعنوان: «رؤية جديدة للحوكمة.. دروس من عالم روبلوكس»، يتحدث ديفيد بازوكي، الرئيس التنفيذي لشركة «روبلوكس»، ويحاوره سوفي شميدت المؤسس والناشر لشركة ريست أوف وورلد، وفي جلسة بعنوان «حالة العالم العربي، يتحدث كل من معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتحاورهما دبي أبو الهول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر.



مستقبل الصحة

يبحث اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، أيضاً مستقبل الصحة، حيث تعقد جلسة بعنوان «بين الوقت والصحة والحياة.. دروس من ساعاتنا البيولوجية»، ويتبعها جلسة بعنوان «إعادة تصميم مستقبل الاستثمارات الصحية» يتحدث فيها كل من لوك غلبرت، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور توماس كاهيل المؤسس والعضو المنتدب لشركة نيوباث بارتنرز، ومايكل تشامبرز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألديفرون، وتليها جلسة بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا الحيوية.. مستقبل الوقاية والعلاج من الأمراض»، يتحدث خلالها دنييل جيتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Myeloid Therapeutic وجيف مازارو الشريك المؤسس لشركة Spark Therapeutics.



السياحة والدبلوماسية الثقافية

وتعقد في اليوم الثاني من القمة كذلك جلسات تبحث في السياحة والدبلوماسية الثقافية، وتبدأ مع جلسة بعنوان «قوة الإبداع العابر للحدود»، ثم جلسة بعنوان «سياسات السياحة الثقافية.. ودور الحكومات في صياغتها»، تليها جلسة بعنوان «دور الترفيه في تشكيل الهوية الإعلامية للدول وقوتها الناعمة»، وجلسة بعنوان «كيف يمكن للمبدعين قيادة مستقبل الاقتصاد؟».

ويتناول اليوم الثاني للقمة أيضاً جلسات نقاشية في مستقبل البشرية والإبداع، وتبدأ بجلسة تحمل عنوان: «استخدام الخيال لتصميم مستقبل الحكومات»، وجلسة بعنوان «رعاية مواهب تنافسية للمستقبل»، وجلسة بعنوان «المستقبل الرقمي والإمكانات البشرية.. إلى أين؟».

وتستضيف جلسات اليوم الثاني جلسة رئيسية بعنوان «هل تقود شركات التكنولوجيا الكبرى مستقبل الطاقة النووية؟»، يشارك فيها معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك. ويقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي كلمة رئيسية، وتليها جلسة حوار مع رئيس جمهورية كولومبيا فخامة غوستافو بيترو، ويشهد اليوم الثاني من القمة توزيع جائزة تكنولوجيا الحكومات.



مستقبل التعليم والمجتمعات

كذلك يشهد اليوم الثاني جلسات تتناول مستقبل التعليم والمجتمعات، وتبدأ بكلمة رئيسية لمعالي إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، وتليها جلسة بعنوان «قفزة نحو المستقبل.. التكنولوجيا الإيجابية في مجتمع رقمي»، ثم جلسة بعنوان «بناء قادة الغد.. هل يبدأ من المجتمع أم المدرسة؟»، وتتحدث فيها معالي جريتشين ويتمبر، حاكمة ولاية ميشيغان الأميركية، تليها جلسة بعنوان «التعليم وبناء مجتمعات المستقبل». وكذلك يشهد اليوم الثاني مناقشات مستقبل الاستثمار، حيث يقدم معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتنيغرو كلمة رئيسية، وتليها جلسة بعنوان «تعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمارات الفعالة»، ثم جلسة «مستقبل الاستثمار.. من المحرك الرئيسي؟»، وتليها جلسة بعنوان «الشراكات الاستثمارية المستدامة.. مفتاح تنمية الأمم»، ويشارك فيها الدكتور عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية.

ومن الجلساتالرئيسيةالتي يشهدها اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 حوار مع الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ويشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، إلى جانب سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وألفابيت. وأيضاً يلقي فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كلمة رئيسية.



منتديات اليوم الثاني

تستضيف فعاليات اليوم الثاني من القمة منتدى الإدارة الحكومية العربية، والذي يشهد جلسة بعنوان «الرقمنة وإنتاجية الحكومات العربية»، وجلسة بعنوان «حالة الإدارة الحكومية العربية في 2025.. أين نحن من الإنتاجية؟»، وجلسة بعنوان X 100 إنتاجية، وجلسة بعنوان DOGE بالعربي. وفي السياق ذاته، يشهد اليوم الثاني من القمة فعاليات منتدى التعاون من أجل التنمية.



منتدى الاقتصادات الناشئة

في منتدى الاقتصادات الناشئة، تقدم كلمة رئيسية لمعالي لي ثانه تونج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ثم جلسة بعنوان «إعادة تصور النمو.. حوار مع نائب رئيس وزراء فيجي»، يقدمها معالي مانوا كاميكايا، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، وتليها جلسة بعنوان «ما هي الخطة النموذجية لنمو أميركا اللاتينية؟»، ثم جلسة بعنوان «ما الذي تحتاجه القفزة الرقمية القادمة لتتحقق؟» يقدمها مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند»، ثم جلسة بعنوان «الفرص الاقتصادية في الهند»؛ وجلسة بعنوان «الجنوب العالمي.. القوة اللوجستية القادمة»، وجلسة «تمكين المواهب عبر المنصات الرقمية.. بوابة نحو الفرص العالمية»، ثم جلسة بعنوان «هل تقود الأسواق الناشئة ثورة التمويل الرقمي؟»، وتختتم فعاليات منتدى الاقتصادات الناشئة بكلمة للبروفيسور مانوج لادوا، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمنتدى الهند العالمي.



منتدى مستقبل الاقتصاد

يعقد منتدى مستقبل الاقتصاد جلسات عدة، يبدأها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بكلمة افتتاحية، وتليها جلسة بعنوان «حوار مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية» يشارك فيها كل من معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، وتليها جلسة بعنوان «الآفاق الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، ويشارك فيها كل من معالي ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، ومعالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ومعالي د. جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ومعالي د. محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، ووزير التخطيط في جمهورية العراق، وتليها جلسة بعنوان «السياسات الصناعية الجديدة»، يشارك فيها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، ومعالي نغوين تشي دونغ، وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أستونيا.

وتختتم فعاليات المنتدى مع جلسة بعنوان «الآثار المترتبة على ظهور التكتلات الاقتصادية»، ويشارك فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ومعالي محمد شيمشك، وزير الخزانة المالية في الجمهورية التركية، ومعالي إيرلانغا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا.



اليوم الختامي للقمة

يشهد اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2025 عدداً من الكلمات الرئيسية لرؤساء دول وحكومات، منها كلمة لفخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكلمة لفخامة خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وحوار مع معالي محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكلمة رئيسية لمعالي بيدرو أليانا رودريغيز، نائب رئيس جمهورية باراغواي، وكلمة رئيسية للسيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس حرم الرئيس الفلبيني.