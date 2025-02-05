سلطان بن أحمد يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ14

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، أمام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق فعاليات النسخة الـ14 من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ويستمر من 5 إلى 16 فبراير الجاري، في 12 موقعاً من معالم ومدن ومناطق إمارة الشارقة. وكان في استقبال سمو نائب حاكم الشارقة، كلٌ من الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية، وجمع من الفنانين والإعلاميين.

واستهل حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني، تلته مادة مرئية حول مسيرة المهرجان منذ انطلاقه في العام 2011، أظهرت جمال المهرجان ولوحاته البديعة، ونجاحه في استقطاب الجمهور من كل الفئات.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة عرض الافتتاح الذي جاء بعنوان «قصة رؤية استثنائية» والذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاستثنائية التي حولت الشارقة إلى مركز للثقافة والمعرفة. وتناول العرض في لوحاتٍ فنية مضيئة ومبهرة العديد من الأفكار التي حوّلها سموه إلى مؤسساتٍ نابضة بالعلم والفكر والثقافة.

وألقى خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على تفضل سموه بتشريف حفل افتتاح المهرجان، وقال إن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسد نهجاً متكاملاً يرتكز على الإنسان، وإن اهتمام سموّه الكريم ودعمه اللامحدود للقطاعات كافة، ينعكس إيجاباً على تطور الإمارة ورفاهية مجتمعها، ويساهم في تعزيز ريادتها وازدهار مسيرتها التنموية.

وأشار المدفع إلى الدعم الكبير للبرامج السياحية كافة في الإمارات، التي تواصل دعم القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.