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ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة اليوم

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة اليوم
6 فبراير 2025 08:54

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الخميس.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 5.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.  

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#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 5.1°C in Raknah (Al Ain) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/XmN6Lx6Gpd

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
الأرصاد
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