جوائز دبي للجودة تكرم 131 فائزاً من مؤسسات حكومية وخاصة محلياً ودولياً

نظمت مجموعة دبي للجودة أمس، حفلاً سنوياً لتوزيع جوائزها، حيث تم تكريم 131 فائزًا من مؤسسات حكومية وخاصة، ضمت دولًا متنوعة، وذلك تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مؤسسة دبي للمطارات والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.





ويبرز هذا الحفل التزام دبي بتعزيز الجودة والابتكار في كافة مجالات الأعمال، كما يسهم في دعم مكانتها كمركز ريادي عالمي في معايير التميز، حيث يعكس تنوع الفئات المكرّمة التقدير الكبير الذي تحظى به مختلف القطاعات، فضلاً عن اهتمام القيادة بالتميز والابتكار.





شهد الحفل كل من المهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين وسنجاي سودهير، السفير الهندي لدى الدولة، ومروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، ومحمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام، وهالة البدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي.





وتم خلال الحفل، تكريم مجموعة من الرعاة والداعمين، تقديرًا لدعمهم وثقتهم في مجموعة دبي للجودة على مدار ستة وعشرين عاماً، حيث أكد الحاضرون أهمية هذا الحدث في تعزيز التميز والإبداع في مجالات عديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والدفاع المدني، والتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة أن جهود المجموعة أثمرت عن استقطاب 300 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة وأوروبا، وتكريم 131 فائزًا من مختلف الدول منها سويسرا والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وإيران، ما يثبت مكانة جوائز المجموعة كمنصة تتويج للشركات الرائدة والمتميزة دولياً.





وفي خطوة داعمة للمسيرة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والدكتور هزاع خلفان النعيمي، وسميرة محمد مدير عام مجموعة دبي للجودة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وقعها بالنيابة عن الهيئة اللواء سهيل الخييلي، والعميد أحمد معيوف العامري المدير العام للخدمات المساندة .





كما شمل الحفل تكريمًا خاصًا لعدد كبير من المحكمين، حيث كرّم الدكتور هزاع النعيمي 128 محكمًا من رؤساء الجوائز وأعضاء لجان التحكيم وأعضاء الفرق والمقيمين، اعترافًا بالجهود التطوعية التي ساهمت في نجاح الجوائز.

وضمن قائمة التكريمات، حصل الدكتور بسام درويش، الأمين العام لجائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور رامي شاهين، رئيس جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية، والدكتور عارف بن فضل، رئيس جائزة الإمارات للابتكار، والدكتور راسل قاسم، رئيس جائزة الإمارات للسيدات، على تقدير خاص لجهودهم المتميزة.