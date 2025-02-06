الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي

محمد بن راشد: تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي
6 فبراير 2025 11:00

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أن تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي.. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «قبل 3 أعوام أعدنا هيكلة غرفة التجارة في دبي لثلاث غرف.. غرفة تجارة دبي.. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وغرفة دبي العالمية.. وبحمدالله حققت الهيكلة الجديدة نجاحات متميزة.. واليوم اعتمدنا تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة.. تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي.. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية. كل التوفيق للفريق في مهام عملهم في خدمة ودعم كافة رجال الأعمال في دبي».

 

أخبار ذات صلة
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©