الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤسسة الجليلة وميديكلينيك الشرق الأوسط تتعاونان للارتقاء بجودة حياة المرضى ودعم الصحة المجتمعية

مؤسسة الجليلة وميديكلينيك الشرق الأوسط تتعاونان للارتقاء بجودة حياة المرضى ودعم الصحة المجتمعية
6 فبراير 2025 17:42

وقّعت مؤسسة الجليلة ذراع العطاء في دبي الصحية، ومجموعة ميديكلينك الشرق الأوسط ، مذكرة تفاهم تهدف إلى الارتقاء بحياة المرضى من خلال تعزيز الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة، ودعم المبادرات الخيرية والصحة المجتمعية.


وجرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 في دبي، بحضور: الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وهاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط.


وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله" عام 2025 عاماً للمجتمع، حيث ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الجهود المجتمعية من خلال دعم المرضى والتشجيع على الابتكار في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب تنفيذ برامج تطوعية وخيرية تسهم في الارتقاء بالعمل الإنساني في القطاع الصحي.

بهذه المناسبة قال الدكتور عامر الزرعوني: "نؤمن في مؤسسة الجليلة بأهمية التعاون بين المؤسسات الصحية والخيرية لتحقيق أهدافنا المشتركة وتمثل الشراكة مع مجموعة ميديكلينك الشرق الأوسط خطوة مهمة تعكس التزامنا بتعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم المرضى في المجتمع، كما تؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التقدم في المجالين الصحي والإنساني".

وأضاف" نشكر ميديكلينك الشرق الأوسط على تعاونهم ونتطلع إلى تحقيق مبادرات قيمة تعود بالفائدة على المرضى والمجتمع ككل".


من جانبه، قال هاين فان إيك: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الجليلة، والتي ستتيح لنا توحيد إمكانياتنا لدعم المرضى.

وانطلاقًا من روح "عام المجتمع" الذي يهدف إلى ترسيخ الروابط الاجتماعية وتعزيز المسؤولية المشتركة تتطلع ميديكلينيك الشرق الأوسط إلى دعم مبادرات مؤسسة الجليلة ، والمساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى".


مادة إعلانية

 

أخبار ذات صلة
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©