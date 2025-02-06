جامعة زايد تنظم أكثر من 50 فعالية لطلابها خلال "الإمارات تبتكر 2025 "

تنظم جامعة زايد أكثر من 50 فعالية تغطي مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة إلى ريادة الأعمال والتحول الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في "الإمارات تبتكر 2025" ؛ أكبر حدث وطني بالابتكار ويمتد على مدار شهر فبراير الجاري.

تقام فعاليات الجامعة تحت شعار "تمكين المستقبل من خلال الابتكار" وتشمل مسابقات الهاكاثون، وورش العمل، والمنتديات النقاشية، التي تهدف إلى تحفيز الطلبة على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزًا عالميًا للابتكار.

وأكد الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الابتكار بما يتماشى مع تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة مشيرا إلى أن شهر الابتكار يسلط الضوء على مواهب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وشركائنا، ويعكس الالتزام بتقديم حلول رائدة لمواجهة التحديات العالمية.