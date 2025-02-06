الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يطلع على مستجدات العمل في القطاع الحكومي

برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يطلع على مستجدات العمل في القطاع الحكومي
6 فبراير 2025 12:10

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض مستجدات العمل في القطاع الحكومي، ومناقشة عدد من التقارير الحكومية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات، ومشروعات القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات الاقتصاد، والإعلام، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية أسواق المال بالدولة، إضافة إلى برامج تمكين ورفع قدرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بلجيكا الجديد

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الشباب، والإسكان الحكومي، وتمكين أصحاب الهمم، والاقتصاد الوطني، والاستثمار، وكذلك سياسات الدولة لتعزيز ممارسات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة المالية العامة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©