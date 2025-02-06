الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للتقاعد" يدعو المتقاعدين للتسجيل في خدمة "سجّل اهتماماتك وخبراتك"

"أبوظبي للتقاعد" يدعو المتقاعدين للتسجيل في خدمة "سجّل اهتماماتك وخبراتك"
6 فبراير 2025 13:32

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد على أهمية التسجيل في خدمة " سجّل اهتماماتك وخبراتك " التي أطلقها نهاية العام الماضي على خدماته الرقمية في منصة "تم" بهدف دعم المتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتعزيز جودة حياتهم، مجدداً الدعوة للمتقاعدين للمبادرة بالتسجيل للاستفادة من الفرص المهنية والتطوعية التي ستتاح مستقبلاً للمسجلين في الخدمة.

 


وأوضح الصندوق أن خدمة " سجّل اهتماماتك وخبراتك " تتيح للمتقاعدين تسجيل كافة البيانات حول تخصصاتهم المهنية وخبراتهم المهنية وأهدافهم، بهدف إضافتها إلى قاعدة بيانات خبراء الصندوق التي يتم العمل عليها حالياً، والتي ستُمكنهم مستقبلاً من مواصلة عطائهم ومشاركة خبراتهم لخدمة الوطن.


وذكر الصندوق أن الخدمة تتيح أيضاً للمتقاعدين مشاركتهم بعض البيانات حول اهتماماتهم الشخصية وهواياتهم واحتياجاتهم عبر اختيار مسارات متنوعة صممها الصندوق بعناية، لافتاً إلى أنه سيقوم بدراسة كافة المدخلات دورياً واقتراح مبادرات اجتماعية مبتكرة تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة نابعة من احتياجات المتقاعدين الفعلية لتلبيتها بالتعاون مع شركاء الصندوق الاستراتيجيين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ولأسرهم في مجالات مختلفة.


وأشار الصندوق إلى أنه يمكن للمتقاعدين تسجيل اهتماماتهم وخبراتهم من خلال خدماته الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)أو من خلال صفحة " سجل اهتمامك “على الموقع الرسمي للصندوق www.pension.gov.ae



وأكد خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق، أن قاعدة البيانات التي يتم تطويرها عبر خدمة "سجل اهتماماتك وخبراتك" ستكون محورًا رئيسيًا في تعزيز التواصل مع المتقاعدين، حيث ستتيح لهم الاستفادة مستقبلاً من فرص مهنية، وتطوعية، وفقًا لخبراتهم واهتماماتهم مما سيسهم في تعزيز دورهم، وتمكينهم من مواصلة عطائهم.

أخبار ذات صلة
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»

وأضاف: " البيانات المستخلصة ستُستخدم لتصميم برامج اجتماعية مبتكرة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، بما يضمن تحسين جودة حياة المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لاسيما مع إعلان عام 2025 عام المجتمع.

المصدر: وام
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©