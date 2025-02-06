الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لأول مرة في الشرق الأوسط.. تقنية جديدة لاستبدال الورك بالروبوت في دبي

لأول مرة في الشرق الأوسط.. تقنية جديدة لاستبدال الورك بالروبوت في دبي
6 فبراير 2025 16:47

كشف الدكتور علي البلوشي رئيس شعبة جراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية خبير الذكاء الاصطناعي والجراحات الروبوتية ورئيس مركز "ارثوكيور الطبي" عن إدخال تقنية استبدال الورك بالفتح الأمامي المعروفة باسم "بيكيني" وبمساعدة الروبوت لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في الإمارات.
وقال الدكتور علي البلوشي، في تصريح اليوم، إن التقنية التي تعد الأحدث في العالم يمكن تطبيقها على جميع المرضى الذين يحتاجون إلى استبدال مفصل الورك الأمامي باستثناء أولئك الذين يعانون السمنة المفرطة أو العضلات المفرطة والخلع الولادي، ما قد يجعل الجراحة صعبة من الناحية الفنية حتى من قبل الأيدي الأكثر خبرة. وفي هذه الحالة، يكون علاج الورك التقليدي ولكن بمساعدة الروبوت يمكن الحصول على نتائج أفضل. 
من جانبه، قال الدكتور إكرام نظام استشاري جراحة عظام الورك من أستراليا، مخترع التقنية، التي تم نشرها في المجلات العالمية المحكمة بعد اعتمادها من الجهات الرسمية كافة، إن التقنية تعد الأحدث من نوعها في العالم واستخدمت في بعض المراكز المتخصصة في أوروبا وحققت نتائج هائلة جداً للمرضى الذين خضعوا لعمليات استبدال الورك الأمامي.
ولفت إلى أن أهم مزايا جراحة استبدال مفصل الورك بالبكيني تشمل ألماً أقل بعد الجراحة، حيث لا يتم قطع العضلات "الأوتار" ويتم تقليل الألم من خلال برنامج التعافي المعزز (ERP) وفقدان دم أقل أثناء الجراحة وضعف عضلي أقل بعد الجراحة والحركة المبكرة (في وقت مبكر من 3-4 ساعات) وانتعاش سريع على المدى القصير وندبة خفية في الفخذ مع خطر أقل للخلع مع سرعة التعافي والخروج المبكر والسرعة في العودة للقيادة في غضون أسابيع بعد الجراحة والعودة المبكرة إلى العمل مع ممارسة كافة  أنشطة الحياة اليومية.
 وبين الدكتور إكرام نظام أن المؤشرات الرئيسية لجراحة الورك الأمامية هي التهاب المفاصل التنكسي الكبير (الأولي أو الثانوي) أو العملية الالتهابية (الروماتويد) التي تؤثر على مفصل الورك وتؤدي إلى زيادة الألم وانخفاض الحركة والوظيفة، ويمكن أيضاً إجراء الجراحة لكسر الوركين في بعض الحالات. 

أخبار ذات صلة
"أوبن إي آي" تطور طريقة "تفكير" نموذج الذكاء الاصطناعي"o3-mini"
"ديب سيك".. يهز عالم الذكاء الاصطناعي
المصدر: وام
جراحة
الروبوت
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©