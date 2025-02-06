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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام إيطاليا

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام إيطاليا
6 فبراير 2025 17:09

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة إدواردو نابولي، القنصل العام لجمهورية إيطاليا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد لدى الدولة.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جمهورية إيطاليا على مختلف الصُعد.
من جانبه، أعرب سعادة إدواردو نابولي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في شتى المجالات.

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سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
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