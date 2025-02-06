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علوم الدار

جامعة نيويورك تكرم الإماراتي عبد السلام المدني بأرفع وسام

جامعة نيويورك تكرم الإماراتي عبد السلام المدني بأرفع وسام
6 فبراير 2025 18:36

دبي (وام)
منحت جامعة نيويورك، خلال حفل تكريم عالمي في دبي، السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «إيدك دبي»، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، «وسام ديفيد ب. كرايسر»، الذي يعد أعلى وسام تُقدمه كلية طب الأسنان في الجامعة.
وقام وفد رفيع المستوى من جامعة نيويورك، برئاسة البروفيسور مايكل أوكونور، العميد التنفيذي المساعد لكلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، أستاذ سريري، المدير المشارك لمركز سياسات وإدارة صحة الفم في كلية طب الأسنان، بتقديم الوسام للسفير، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والشخصيات المحلية والعالمية ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر ومعرض «إيدك دبي»، الحدث الأكبر عالمياً المتخصص في طب الأسنان وصحة الفم.
يأتي هذا التكريم تقديراً لإنجازاته الرائدة ورؤيته المستقبلية التي تركت بصمة واضحة في مجالات الرعاية الصحية والعمل الإنساني والتعليم، مما كان له أثر بالغ في تحسين حياة عدد لا يُحصى من الأفراد والمجتمعات حول العالم.
يعتبر «وسام ديفيد ب. كرايسر» أعلى وسام يُمنح من قبل جامعة نيويورك، وهو تكريم استثنائي للأفراد الذين قدموا إسهامات متميزة ورائدة في المجالات الحيوية.

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