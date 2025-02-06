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علوم الدار

«بركة الدار» في ضيافة الطبيعة

«بركة الدار» في ضيافة الطبيعة
7 فبراير 2025 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية زيارة لكبار المواطنين والمقيمين إلى مزرعة غراسيا، في منطقة الباهية بأبوظبي، ضمن أنشطة «نادي بركة الدار الاجتماعي»، ومن خلال مبادرة «بهجة كبار المواطنين».
تهدف المبادرة إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في المجتمع، والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال أنشطة تفاعلية متنوعة تسهم في دمجهم في المجتمع وتعزيز رفاهيتهم، وتضمنت الزيارة جولة في أرجاء المزرعة، حيث اطلع المشاركون على أنواع النباتات والمحاصيل الزراعية، كما شاركوا في زراعة شجرة تذكارية، في أجواء مليئة بالتفاعل والبهجة، وأدخلت السرور في نفوسهم.

الباهية
بركة الدار
نادي بركة الدار
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أبوظبي
كبار المواطنين
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