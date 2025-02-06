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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
6 فبراير 2025 19:51

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

في مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، برئيس مجلس النواب الأردني، مشيداً سموّه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

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جرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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