13 مليون رحلة لمنظومة النقل العام في عجمان

عجمان (وام)

أعلنت هيئة النقل في عجمان أنها وضعت خططاً استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات منظومة النقل في عجمان، من خلال زيادة عدد الرحلات لخطوط حافلات النقل العام الداخلية والخارجية، لتعزيز التنقل الفعال، وتحقيق رؤية مستدامة لمنظومة النقل في الإمارة.

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل: «إن عدد رحلات منظومة النقل العام في عجمان بلغ 13.386.129رحلة، وبينما شهد عام 2023 تسجيل 11.402.598 رحلة، وذلك بزيادة بنسبة 17%، وأرجع الزيادة إلى خطط الهيئة التوسعية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز تجربة النقل الجماعي.

وأوضح أن الهيئة أضافت العديد من الرحلات الجديدة لخطوط حافلات النقل العام لتغطية الطلب المتزايد لخدمات النقل الجماعي، ولتحسين الوصول إلى مناطق مختلفة في الدولة، منوهاً بأن عدد رحلات حافلات النقل العام، خلال العام الماضي بلغت 126116 رحلة، وبينما بلغ عدد رحلات النقل البحري، خلال الفترة نفسها 7858 رحلة، فيما نمت رحلات حافلات تحت الطلب، وبلغ عدد رحلاتها 120288 رحلة، خلال عام 2024، وذلك بنسبة زيادة 4% عن عام 2023، حيث تم تسجيل 116017 رحلة.

وأشار إلى أن عدد رحلات مركبات الأجرة بلغت 13131710 رحلات، وبنسبة نمو 18% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة 11152607 رحلات، وبينما بلغ عدد رحلات النقل البحري «العبرة» 6787، خلال .2024