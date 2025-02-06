الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية للحماية من الحرائق» تنضم إلى مبادرة «جاهزية المليار» العالمية

«الوطنية للحماية من الحرائق» تنضم إلى مبادرة «جاهزية المليار» العالمية
7 فبراير 2025 02:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»

أعلنت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، انضمامها إلى مبادرة «جاهزية المليار» العالمية الرائدة، التي أطلقها الدفاع المدني في دبي، بهدف تعزيز الوعي بالسلامة من الحرائق، وتقليل الحوادث المرتبطة بها على مستوى العالم. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تدريب وتوعية مليار شخص حول العالم بين عامي 2025 و2027، ما يسهم في تمكين المجتمعات من التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الحرائق بكفاءة وأمان.
وتجمع المبادرة 34 دولة، و18 منظمة عالمية متخصصة في الوقاية، الحماية، ومكافحة الحرائق، من بينها الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، التي تعد من أبرز الهيئات الدولية في هذا المجال.
وأعربت المهندسة دانا كمال، مديرة تطوير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق، عن فخر الجمعية بالمشاركة في هذه المبادرة غير المسبوقة، مؤكدة التزامها بمشاركة معرفتها وخبراتها لرفع مستوى الوعي بالسلامة من الحرائق عالمياً. وقالت: «من خلال التعاون الوثيق مع الدفاع المدني في دبي، نطمح إلى توظيف خبراتنا ومعرفتنا لتعزيز مستقبل أكثر أماناً واستدامة، وتزويد الأفراد بالموارد والأدوات اللازمة لمنع الحرائق وحماية الأرواح على نطاق غير مسبوق».

الحرائق
الإمارات
الدفاع المدني
دبي
الوقاية من الحرائق
مكافحة الحرائق
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
الرياضة
«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©