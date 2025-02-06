«الوطنية للحماية من الحرائق» تنضم إلى مبادرة «جاهزية المليار» العالمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، انضمامها إلى مبادرة «جاهزية المليار» العالمية الرائدة، التي أطلقها الدفاع المدني في دبي، بهدف تعزيز الوعي بالسلامة من الحرائق، وتقليل الحوادث المرتبطة بها على مستوى العالم. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تدريب وتوعية مليار شخص حول العالم بين عامي 2025 و2027، ما يسهم في تمكين المجتمعات من التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الحرائق بكفاءة وأمان.

وتجمع المبادرة 34 دولة، و18 منظمة عالمية متخصصة في الوقاية، الحماية، ومكافحة الحرائق، من بينها الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، التي تعد من أبرز الهيئات الدولية في هذا المجال.

وأعربت المهندسة دانا كمال، مديرة تطوير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق، عن فخر الجمعية بالمشاركة في هذه المبادرة غير المسبوقة، مؤكدة التزامها بمشاركة معرفتها وخبراتها لرفع مستوى الوعي بالسلامة من الحرائق عالمياً. وقالت: «من خلال التعاون الوثيق مع الدفاع المدني في دبي، نطمح إلى توظيف خبراتنا ومعرفتنا لتعزيز مستقبل أكثر أماناً واستدامة، وتزويد الأفراد بالموارد والأدوات اللازمة لمنع الحرائق وحماية الأرواح على نطاق غير مسبوق».