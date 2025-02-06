انطلاق فعاليات مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في العاصمة أبوظبي أمس أعمال النسخة الحادية عشرة للمؤتمر الإقليمي لجنوب وغرب آسيا وأفريقيا للعناية المركزة والإنقاذ المتخصص في الأكسجة خارج الجسم (SWAAC ELSO) بحضور نحو 1000 من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين، في مجال دعم الحياة خارج الجسم.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة ـ أبوظبي، والدكتورة سلامة بنت رفيع المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة ـ أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في القطاع الطبي المحلي والدولي.

وأكد الدكتور سلمان عبد العزيز رئيس المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، استشاري الطب الباطني والعناية الحرجة، والرعاية الحرجة للقلب والأوعية الدموية في مركز الريادة للرعاية الصحية في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تقديم الرعاية الصحية عالية المستوى وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات ورفد القطاع الصحي بالخبرات اللازمة بهدف تقديم رعاية صحية متميزة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقال «إن دولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي خاصة حققت العديد من الإنجازات في هذا التخصص المهم، من أبرزها تشكيل لجنة مختصة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي لإضافة معايير الجودة حسب الأعراف الدولية المتبعة وتنسيق البروتوكولات المطلوبة من أجل توفير الخدمات المتخصصة، وتوفير المتطلبات من أجل جعل أبوظبي مقراً عالمياً للتعليم الطبي المتخصص، ومركزاً للمؤتمرات والبحوث، وكذلك تفعيل نظام الجاهزية والاستجابة للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات نظام الايكمو لإنقاذ حياة العديد من المرضى في أبوظبي، بالإضافة للتعاون المباشر مع الخبراء الدوليين والإقليميين في هذا المجال.

وتوجه الدكتور سلمان عبد العزيز رئيس المؤتمر، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولدائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة وكليفلاند كلينيك أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية والشركات الداعمة لإبراز هذا المؤتمر بصورة متميزة.

من جانبه قال الدكتور فيفك كاكار الرئيس المشارك للمؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، مدير برنامج دعم الحياة خارج الجسم (الإيكمو) ومدير معهد الرعاية الحرجة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن النقاشات خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر حول أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات في تنفيذ خدمات دعم الحياة خارج الجسم، في وحدة العناية المركزة، وقسم الطوارئ، وغرفة العمليات العامة، والتكامل بين العلاج ببرنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو) وطرق العلاج الأخرى.

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للمشاركين من المختصين لاكتساب المهارات والمعرفة العملية من خلال ورش العمل العملية التي تنظم خلال أيام المؤتمر خاصة تقنيات القسطرة، واستكشاف الأخطاء وإصلاح المضاعفات الشائعة لبرنامج دعم الحياة خارج الجسم (ECLS).

وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد 3 جلسات رئيسة تركز النقاش خلالها حول الصدمة القلبية وأكسجة الأكسجة خارج الجسم، وأفضل الممارسات الحالية في هذا المجال تحدث خلالها عدد من المختصين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وهولندا وكندا والهند واستراليا، والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا.

وبالتزامن مع المؤتمر تم تنظيم 3 ورش عمل، الأولى لعلاج الأطفال ـ الأكسجة خارج الجسم، وورشة العمل الثانية لتدريب الأطباء على تركيب جهاز الاكيمو، والثالثة حول تركيب القساطر الخاصة بجهاز الاكيمو، وشارك فيها نحو 75 طبيباً ومختصاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليج وعدد من دول العالم، وجرت في مركز المحاكاة في كليفلاند كلينك، وقدمها كل من الدكتور إيهاب أحمد طبيب الرعاية المركزة والقلبية في كليفلاند كلينك، والدكتور طارق عمر رئيس قسم العناية المركزة في كليفلاند كلينك، والدكتور محمد عزام طبيب العناية المركزة والقلبية من المملكة العربية السعودية، وقدموا خلال هذه الورش خلاصة تجاربهم في هذا المجال وتم على هامش المؤتمر عرض العديد من الأجهزة والتقنيات في مجال تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وإمداد الجسم بالأكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون.