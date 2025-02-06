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شرطة أبوظبي تعرض 3 مشروعات مرورية في «الإمارات تبتكر 2025»

خلفان القبيسي خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
7 فبراير 2025 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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عرضت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ثلاثة مشروعات ابتكارية متطورة في مجالات التوعية المرورية الرقمية، ضمن مشاركتها في معرض (الإمارات تبتكر 2025)، والذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار.
وافتتح المعرض العميد خلفان بطي القبيسي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - أبوظبي بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بحضور عدد كبير من المنتسبين.
وأكد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتبني نهج استباقي يعتمد على تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى السلامة العامة، وتقليل المخاطر الأمنية، وتعزيز جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي.
وقدم الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية ورشة عمل حول مشروع الروبوتات المرورية، وجهودها في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من خلال الفيديوهات المرورية التوعوية الرقمية، والرد على استفسارات الجمهور وتقديم النصائح المرورية والمحاضرات التثقيفية، وإرشادات السلامة المرورية في المناسبات والفعاليات المختلفة.
واستعرض فريق التوعية والتثقيف المروري أهداف دورية التثقيف المروري الجديدة، والتي تم تصميمها من الداخل بشاشات ذكية ومجسمات، وتقنية التعليم الافتراضي VR، وتحاكي الواقع المروري للطرقات في إمارة أبوظبي وتسهم في تقديم توعية شاملة في العديد من جوانب السلامة المرورية، وتتضمن تجهيزات متطورة لتقدم أفلام توعوية عبر شاشة عرض خلفية على سيارة الدورية، والتوعية بوسائل السلامة المرورية، للوقاية والحد من الحوادث، كمقاعد سلامة الأطفال، والمشاركة في المسابقة المرورية التوعوية.
وشاهد الحضور عبر شاشة الفعالية الرئيسة ابتكار المديرية في التوعية بأهداف (لعبة أمن الطرق)، والتي توفر بيئة تعليمية جيدة في التثقيف المروري للشباب وطلبة المدارس، مع شغفهم في ممارسة ألعاب إلكترونية هادفة تحقق أهداف الوعي المروري، وتتضمن ظهور شرطي المرور في الطرقات أثناء أداء مهامه.

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