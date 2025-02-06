«تريندز» يطلق تقريراً بحثياً حول «الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركته في القمة العالمية «الذكاء الاصطناعي في كل شيء» 2025، بصفته شريكاً معرفياً، أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات تقريراً بحثياً متخصّصاً باللغة الإنجليزية، تحت عنوان «الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما يساهم المركز في المؤتمر والمعرض المصاحب للقمة بجناح تقني قائم على أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ويضم مجموعة واسعة من الابتكارات والتقنيات الحديثة. ويركّز التقرير على ريادة دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي والاستثمار، حيث تبرز دولة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن ينمو سوقها إلى 46.33 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا التوسع تقوده استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 ومراكز الابتكار المتقدمة.



96 مليار دولار

ويتناول التقرير تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والقطاعات، فمن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 96 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، ما يُحدث تحولاً في قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المركز يسعى إلى التوظيف المسؤول للتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة البحث العلمي ونشر المعرفة والثقافة.