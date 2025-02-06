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علوم الدار

راشد النعيمي يتفقد سير العمل في تطوير شاطئ عجمان

راشد النعيمي يتفقد سير العمل في تطوير شاطئ عجمان
7 فبراير 2025 02:53

عجمان (وام)

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تفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع تطوير شاطئ عجمان، والذي بلغت نسبة إنجازه 90%، في إطار جهود الدائرة لمواكبة امتداد النمو العمراني للإمارة، وتطبيقاً لتوصيات المخطط الحضري لعجمان 2040 الهادف لتحسين جودة الحياة.  
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن عجمان تعد إمارة مثالية للعيش والسياحة والاستثمار، وتسعى بتوجيهات القيادة الحكيمة لتوفير كل مقومات الرفاهية والسعادة للجميع، مبيناً أن مشروع تطوير الشاطئ يعد من أهم المشاريع الحيوية التي لا يتوقف العمل فيها لتوفير متنفس طبيعي مثالي للمجتمع والزوار. وقال، إن المشروع استهدف زيادة المساحة المستغلة، وتوسعة المساحة الخضراء، بالإضافة لإنشاء كواسر للأمواج مع توسعة للشاطئ عن طريق عملية الدفان بالرمل البحري بما يقارب 3 ملايين متر مكعب.
وثمّن جهود الكفاءات الطموحة وفريق العمل الذي أعد خطة واضحة ومتكاملة لتحقيق أفضل النتائج، ومن أهمها زيادة مساحة الشاطئ بمقدار 165 ألف متر مربع ليكون الإجمالي 220 ألف متر مربع، مع توفير مساحات خضراء تقدر بـ300 ألف متر مربع.

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دائرة البلدية والتخطيط
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